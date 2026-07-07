С Али Хаменеи прощаются в Куме

На рассвете 7 июля десятки тысяч человек прибыли в мечеть Джамкаран на поминальную молитву, которую прочитал один из ведущих шиитских религиозных деятелей аятолла Абдолла Джавади Амоли.

В священном для шиитов городе Кум (Ирак) продолжается церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана аятоллы Али Хаменеи.

По завершении похоронной церемонии в Куме гробы с телами Али Хаменеи и четырех его родственников, погибших с ним в феврале в результате американо-израильских ударов, будут перевезены для прощания в иракские города Эн-Наджаф и Кербела, которые также почитаются священными среди шиитов.

Миллионы людей приняли участие в траурных мероприятиях, которых состоялись в предыдущие дни в Тегеране.

Али Хаменеи будет похоронен в четверг в Мешхеде — его родном городе.