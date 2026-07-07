С Али Хаменеи прощаются в Куме

В священном для шиитов городе Кум (Ирак) продолжается церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана аятоллы Али Хаменеи.
На рассвете 7 июля десятки тысяч человек прибыли в мечеть Джамкаран на поминальную молитву, которую прочитал один из ведущих шиитских религиозных деятелей аятолла Абдолла Джавади Амоли.
По завершении похоронной церемонии в Куме гробы с телами Али Хаменеи и четырех его родственников, погибших с ним в феврале в результате американо-израильских ударов, будут перевезены для прощания в иракские города Эн-Наджаф и Кербела, которые также почитаются священными среди шиитов.
Миллионы людей приняли участие в траурных мероприятиях, которых состоялись в предыдущие дни в Тегеране.
Али Хаменеи будет похоронен в четверг в Мешхеде — его родном городе.
The body of former Supreme Leader Ali Khamenei was transferred to Jamkaran Mosque in the religious city of Qom, where it was placed on public display as funeral ceremonies continued on Tuesday. pic.twitter.com/eVLQZGtGBo— Iran International English (@IranIntl_En) July 7, 2026