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Решится ли Москва на войну с НАТО?

13:34 987

На пятом году войны в Украине, в преддверии саммита НАТО российский президент Владимир Путин находится в самом шатком положении за всю свою карьеру. В связи с этим, пишет в колонке обозреватель CNN Ник Пейтон Уолш, возникает вопрос: решится ли Путин проверить альянс на прочность?

Автор напомнил, что из-за войны рейтинги Путина сильно просели, а российская экономика продолжает падение. Тем временем Украина начала кампанию ударов по отдаленным целям в России, в первую очередь поражая НПЗ. Поэтому Путину, считает он, предстоит принять решение: усиливать эскалацию в отношении Украины и союзников из числа стран НАТО.

Опасения о том, что Россия может открыть «новый фронт в Европе» высказываются постоянно. Основание для этого, полагает авто, заключается в том, что Путин ошибся в своем решении быстро победить в Украине. Кроме всех последствий для Украины и России это означает, что он может принимать ошибочные решения и в дальнейшем.

При этом положение в России описывается с двух сторон. С одной - потери на фоне топливного кризиса, зависимость от Китая, нехватка солдат, необходимость обращаться за военной помощи к режимам Ирана и Северной Кореи. С другой - перепрофилирование заводов под военные нужды, активная пропаганда войны в обществе, в том числе и в школах. К тому же - высочайшие расходы на военный бюджет, достигающие, официально, 7 процентов ВВП, а в реальности - чуть ли не половины всех доходов бюджета.

«В такой обстановке более масштабный конфликт с НАТО – врагом, против которого Путин всегда выступал – мог бы объяснить медленное сползание Москвы к тупику в Украине. А также оправдать полномасштабную мобилизацию внутри России. Путин мог бы наконец заявить, что он ведет экзистенциальную битву постсоветского мира, а не неуверенную попытку вторжения в более мелкую соседнюю страну», - говорится в статье.

А поскольку страны альянса не завершили перевооружение и некоторые все еще спорят о бюджете, то для России складывается подходящий момент для попытки конфронтации: «Таким образом, дилемма заключается в том, чувствует ли Путин себя в большей безопасности, участвуя в войне против Украины, которую он сейчас не выигрывает, или в той войне против НАТО, поражение в которой он может оправдать».

При этом автор добавил, что задача Путина будет заключаться в том, чтобы найти механизм для дестабилизации и дестабилизации ситуации. Но так и не довести ситуацию до реальной проверки решимости в трансатлантических отношениях.

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