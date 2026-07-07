Греки наварились на российской нефти

После того, как Евросоюз зимой 2022-2023 годов отказался от закупок нефти и нефтепродуктов из России и для них был установлен ценовой потолок, греческие судовладельцы оказались одними из самых активных. Больше греков российской нефти вывезли только фирмы ОАЭ (почти 1,1 млрд баррелей), многие из которых были там зарегистрированы для управления танкерами теневого флота. Греческие же компании вывезли 542 млн баррелей и заработали на этом $3,8 млрд, подсчитала Financial Times.

Реальный заработок греческих компаний еще больше. Расчет выручки FT делала на основании данных Argus Media о стоимости фрахта на основных российских маршрутах (это 389 млн из 542 млн баррелей); их Argus начала собирать в июне 2023 года. Также для анализа использовалась информация Международной морской организации ООН и Kpler. Из 20 компаний с наибольшей выручкой восемь оказались греческими. Остальные — это российские компании вроде «Совкомфлота» и «Роснефтефлота», их «дочки» или связанные с ними подставные фирмы, а также гонконгская Prominent.

Наибольшую выгоду среди греческих компаний получила Dynacom Tankers миллиардера Джорджа Прокопиу. Ее танкеры с июля 2023 года в ходе 101 рейса вывезли 108,4 млн баррелей, принеся компании $914,5 млн. Olympic Shipping and Management, входящая в Onassis Group, заработала $403,6 млн (36,5 млн баррелей в 42 рейсах). Stealth Maritime и Polembros Shipping получили $233,6 млн и $210 млн соответственно, а New Shipping – $187,6 млн.

Перевозчики настаивают, что действуют в соответствии с западными санкциями и соблюдают ценовой потолок. Изначально он был установлен на уровне $60 за баррель сырой нефти, а сейчас ЕС держит его на уровне $44,1 (США не присоединились к этой мере).

Все заходы танкеров Dynacom в российские порты осуществлялись «в полном соответствии со всеми применимыми и действующими правовыми нормами и санкционными режимами», а ограничительный механизм не только привел к сокращению доходов России, но и «смягчил давление на мировые цены на энергоносители», заявила компания.