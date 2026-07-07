Баку похоронил советскую доктрину воздушного боя

Учебно-тренировочные полеты, проведенные ВВС Азербайджана с участием истребителей JF-17C Block III, вызвали широкий резонанс в среде международных военных аналитиков. Авторитетные международные военно-аналитические издания, такие как Janes Intelligence, Aviation Week и Defense Security Asia, опубликовали обширные аналитические материалы по этому вопросу. Аналитики оценивают включение истребителей JF-17C Block III в состав ВВС Азербайджана как «факт, радикально меняющий баланс сил в регионе».
Накануне пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила о том, что авиационных подразделениях Военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полёты. Согласно плану, были выполнены практические полёты на самолетах JF-17C (Block-III), Л-39 и штурмовиках Су-25МЛ и Су-25.
«В ходе учений пилоты выполнили индивидуальные и групповые полёты, в ходе которых совершенствовали навыки взаимодействия в воздушном пространстве, выполнения условных боевых задач и тактических манёвров, обнаружения и уничтожения целей, а также принятия правильных решений в особых ситуациях.
На учебно-тренировочных занятиях, проводимых с целью повышения боевой подготовки и профессионализма лётных экипажей, основное внимание было уделено точному и безопасному выполнению задач в различных метеорологических и тактических условиях, а также совершенствованию возможностей боевого применения авиационных средств», - говорилось в сообщении.
Напомним, что 25 сентября 2024 года в Международном аэропорту Гейдар Алиев президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву были представлены современные, легкие, всепогодные многоцелевые самолеты JF-17C (Block-III) с дневным и ночным режимом, разработанные в качестве совместного проекта Авиационного комплекса Пакистана и Китайской авиационной корпорации Чэнду. Эти самолеты уже включены в арсенал Военно-воздушных сил Азербайджана.
Defense Security Asia - ведущее военно-аналитическое издание Юго-Восточной Азии, базирующееся в Малайзии, в обширном аналитическом материале, посвященном этой теме, отмечает, что принятие на вооружение ВВС Азербайджана многоцелевого истребителя JF-17 Block III является «наиболее значительной модернизацией боевой авиации Южного Кавказа за последнее десятилетие».
Как отмечает издание, этот факт коренным образом меняет региональную проекцию сил, возможности ведения сетецентрической войны и воздушного боя на больших расстояниях.
«Решение Азербайджана о закупке истребителей JF-17 Block III еще раз подтверждает оценку Баку, согласно которой будущие региональные конфликты будут все больше зависеть от применения ракет «воздух-воздух» большой дальности, распределенных систем наведения, возможностей высокоточных ударов и устойчивости к радиоэлектронной борьбе, а не от устаревших советских доктрин воздушного боя», - отмечает Defence Security Asia.
Аналитики считают, что принятие этих истребителей в состав ВВС Азербайджана также укрепляет трехстороннее оборонное сотрудничество между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией, поскольку экосистема JF-17 все больше поддерживает взаимодействие с турецкими беспилотными системами, прицельными контейнерами ASELPOD, разработанными оборонной компанией Aselsan, каналами передачи тактических данных и более широкими архитектурами цифрового управления боевым пространством, разработанными по модели НАТО.
«Публичная презентация самолета президенту Ильхаму Алиеву и последующий пролет самолетов над Баку в День Победы продемонстрировали целенаправленный стратегический сигнал, одновременно направленный на внутреннюю аудиторию, армянских военных планировщиков и внешние региональные державы, отслеживающие изменение военного баланса», - пишет малайзийское военно-аналитическое издание.
Аналитики считают, что совместимость истребителя с китайскими ракетами класса «воздух-воздух» PL-15E большой дальности значительно расширяет возможности Азербайджана по перехвату воздушных целей, поскольку, по имеющимся данным, дальность действия ракеты превышает дальность действия многих устаревших региональных истребителей, в настоящее время используемых в оперативной обстановке Южного Кавказа.
«Эта закупка одновременно демонстрирует, как средние державы все чаще отдают приоритет доступным многоцелевым боевым самолетам, оснащенным радаром с активной фазированной антенной решеткой (AESA), возможностями высокоточного поражения целей и сетевыми средствами ведения войны, вместо того чтобы разрабатывать дорогостоящие западные платформы пятого поколения, обремененные ограничительными условиями экспорта и высокими затратами на техническое обслуживание. Таким образом, Азербайджан стал четвертым мировым оператором JF-17 после Пакистана, Мьянмы и Нигерии, что расширяет международную оперативную репутацию самолета», - пишет издание.
Интеграция в самолет инфракрасных систем поиска и сопровождения целей, систем предупреждения о приближении ракет и нашлемных дисплеев дополнительно повышает ситуационную осведомленность пилота во время операций с высокой степенью угрозы, связанных с применением современных зенитно-ракетных комплексов или в условиях боевых действий с применением средств радиоэлектронной борьбы на Южном Кавказе.
Истребитель JF-17 Block III обеспечивает возможность поражения целей за пределами прямой видимости благодаря совместимости с китайской ракетой PL-15E, что потенциально может изменить региональные представления о превосходстве в воздухе и динамике перехвата вблизи спорных оперативных зон.
Расчетный радиус действия боевого самолета, превышающий 900 км, значительно расширяет возможности нанесения ударов Азербайджаном, поскольку позволяет проводить продолжительные воздушные операции на более обширных участках Каспийского региона без непосредственной зависимости от уязвимой передовой оперативной инфраструктуры.
Возможность истребителя интегрировать противокорабельные ракеты, включая C-802AK, еще больше расширяет возможности Азербайджана по проецированию силы в морскую акваторию, создавая дополнительные оперативные точки давления против противников и укрепляя способность Баку защищать стратегическую морскую энергетическую инфраструктуру в Каспийском море.
Программа модернизации также поддерживает переход Азербайджана к сетецентрической войне, поскольку, как сообщается, самолеты могут действовать совместно с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2 и внешними системами наведения в рамках интегрированных архитектур разведки, наблюдения, рекогносцировки и высокоточных ударов.
«Таким образом, приобретение Азербайджаном JF-17C Block III отражает более широкие уроки, извлеченные из недавних региональных конфликтов, где беспилотные системы, цифровые сети наведения, устойчивость к радиоэлектронной борьбе и высокоточное поражение целей на больших дистанциях все чаще определяют оперативный успех против противников, оснащенных обычным вооружением и зависящих от устаревших военных структур советской эпохи. Азербайджан в настоящее время сочетает модернизированные истребительные возможности с обширным опытом ведения войны с использованием беспилотников, накопленным в ходе предыдущих операций в Карабахе и последующих инициатив по модернизации вооруженных сил», - отмечает Defence Security Asia.