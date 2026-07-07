Баку похоронил советскую доктрину воздушного боя

Учебно-тренировочные полеты, проведенные ВВС Азербайджана с участием истребителей JF-17C Block III, вызвали широкий резонанс в среде международных военных аналитиков. Авторитетные международные военно-аналитические издания, такие как Janes Intelligence, Aviation Week и Defense Security Asia, опубликовали обширные аналитические материалы по этому вопросу. Аналитики оценивают включение истребителей JF-17C Block III в состав ВВС Азербайджана как «факт, радикально меняющий баланс сил в регионе». Накануне пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила о том, что авиационных подразделениях Военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полёты. Согласно плану, были выполнены практические полёты на самолетах JF-17C (Block-III), Л-39 и штурмовиках Су-25МЛ и Су-25.

«В ходе учений пилоты выполнили индивидуальные и групповые полёты, в ходе которых совершенствовали навыки взаимодействия в воздушном пространстве, выполнения условных боевых задач и тактических манёвров, обнаружения и уничтожения целей, а также принятия правильных решений в особых ситуациях. На учебно-тренировочных занятиях, проводимых с целью повышения боевой подготовки и профессионализма лётных экипажей, основное внимание было уделено точному и безопасному выполнению задач в различных метеорологических и тактических условиях, а также совершенствованию возможностей боевого применения авиационных средств», - говорилось в сообщении. Напомним, что 25 сентября 2024 года в Международном аэропорту Гейдар Алиев президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву были представлены современные, легкие, всепогодные многоцелевые самолеты JF-17C (Block-III) с дневным и ночным режимом, разработанные в качестве совместного проекта Авиационного комплекса Пакистана и Китайской авиационной корпорации Чэнду. Эти самолеты уже включены в арсенал Военно-воздушных сил Азербайджана.

Defense Security Asia - ведущее военно-аналитическое издание Юго-Восточной Азии, базирующееся в Малайзии, в обширном аналитическом материале, посвященном этой теме, отмечает, что принятие на вооружение ВВС Азербайджана многоцелевого истребителя JF-17 Block III является «наиболее значительной модернизацией боевой авиации Южного Кавказа за последнее десятилетие». Как отмечает издание, этот факт коренным образом меняет региональную проекцию сил, возможности ведения сетецентрической войны и воздушного боя на больших расстояниях. «Решение Азербайджана о закупке истребителей JF-17 Block III еще раз подтверждает оценку Баку, согласно которой будущие региональные конфликты будут все больше зависеть от применения ракет «воздух-воздух» большой дальности, распределенных систем наведения, возможностей высокоточных ударов и устойчивости к радиоэлектронной борьбе, а не от устаревших советских доктрин воздушного боя», - отмечает Defence Security Asia. Аналитики считают, что принятие этих истребителей в состав ВВС Азербайджана также укрепляет трехстороннее оборонное сотрудничество между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией, поскольку экосистема JF-17 все больше поддерживает взаимодействие с турецкими беспилотными системами, прицельными контейнерами ASELPOD, разработанными оборонной компанией Aselsan, каналами передачи тактических данных и более широкими архитектурами цифрового управления боевым пространством, разработанными по модели НАТО. «Публичная презентация самолета президенту Ильхаму Алиеву и последующий пролет самолетов над Баку в День Победы продемонстрировали целенаправленный стратегический сигнал, одновременно направленный на внутреннюю аудиторию, армянских военных планировщиков и внешние региональные державы, отслеживающие изменение военного баланса», - пишет малайзийское военно-аналитическое издание. Аналитики считают, что совместимость истребителя с китайскими ракетами класса «воздух-воздух» PL-15E большой дальности значительно расширяет возможности Азербайджана по перехвату воздушных целей, поскольку, по имеющимся данным, дальность действия ракеты превышает дальность действия многих устаревших региональных истребителей, в настоящее время используемых в оперативной обстановке Южного Кавказа. «Эта закупка одновременно демонстрирует, как средние державы все чаще отдают приоритет доступным многоцелевым боевым самолетам, оснащенным радаром с активной фазированной антенной решеткой (AESA), возможностями высокоточного поражения целей и сетевыми средствами ведения войны, вместо того чтобы разрабатывать дорогостоящие западные платформы пятого поколения, обремененные ограничительными условиями экспорта и высокими затратами на техническое обслуживание. Таким образом, Азербайджан стал четвертым мировым оператором JF-17 после Пакистана, Мьянмы и Нигерии, что расширяет международную оперативную репутацию самолета», - пишет издание.