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Сборная Бельгии отпраздновала гол «танцем Трампа»

13:55 714

Футболисты сборной Бельгии особым образом отметили четвертый гол Ромелу Лукаку в ворота американской команды в матче 1/8 финала чемпионата мира (4:1), передает BBC.

Перед матчем Бельгия – США разгорелся скандал:  дисциплинарный комитет ФИФА заменил испытательным сроком дисквалификацию лучшего бомбардира американцев Фоларина Балогуна, которую тот должен был отбывать в матче с бельгийцами за полученную ранее красную карточку. Трамп заявил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино по этому поводу, но не говорил, что тот конкретно должен делать. Инфантино сказал, что дисциплинарный комитет принимает такие решения самостоятельно, а он узнает об этом потом. Против допуска Балогуна к матчу высказывались бельгийская федерация, УЕФА и ряд футбольных деятелей. В итоге Балогун вышел в стартовом составе.

После того как сборная Бельгии забила в этой встрече свой четвертый гол, несколько футболистов отпраздновали его в стиле, похожем на «танец Трампа», когда он покачивает бедрами и медленно размахивает кулаками. Танец стал популярен во время президентской кампании в США 2024 года.

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