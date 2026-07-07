Эрдоган ждет Трампа… Анкара составила список

Президент США Дональд Трамп отправился в Анкару для участия в саммите НАТО. Это его первый визит в Турцию в статусе президента США. Последним американским президентом, прибывшим из Вашингтона в Турцию, был Барак Обама.

В Турцию Трамп отправился в составе делегации, в которую вошли госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Ожидается, что после встречи один на один с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Трамп проведет пресс‑конференцию в выставочном зале «Бештепе Миллет».

Предположительно, ключевой темой переговоров Эрдоган – Трамп станет оборонная промышленность. Основные ожидания Анкары — снятие санкций США по CAATSA, шаги к возвращению в программу F‑35 и продажа двигателей для турецкого истребителя KAAN.

В комментарии для haqqin.az турецкий политический обозреватель Тургай Тюркер заявил, что в случае снятия санкций CAATSA некоторые препятствия в сфере оборонного сотрудничества между США и Турцией будут устранены. Тюркер подчеркнул, что Анкара долгое время оказывает давление на администрацию Трампа по этому вопросу: «Если санкции CAATSA будут сняты, возвращение в программу F‑35 произойдет само собой. Однако я считаю, что Турция поднимет вопрос F‑35 как отдельную тему на саммите НАТО».