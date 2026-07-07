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Эрдоган ждет Трампа… Анкара составила список

Тюркер комментирует для haqqin.az
Руслан Баширли, собкор, Анкара
14:06 633

Президент США Дональд Трамп отправился в Анкару для участия в саммите НАТО. Это его первый визит в Турцию в статусе президента США. Последним американским президентом, прибывшим из Вашингтона в Турцию, был Барак Обама.

В Турцию Трамп отправился в составе делегации, в которую вошли госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Ожидается, что после встречи один на один с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Трамп проведет пресс‑конференцию в выставочном зале «Бештепе Миллет».

Предположительно, ключевой темой переговоров Эрдоган – Трамп станет оборонная промышленность. Основные ожидания Анкары — снятие санкций США по CAATSA, шаги к возвращению в программу F‑35 и продажа двигателей для турецкого истребителя KAAN.

В комментарии для haqqin.az турецкий политический обозреватель Тургай Тюркер заявил, что в случае снятия санкций CAATSA некоторые препятствия в сфере оборонного сотрудничества между США и Турцией будут устранены. Тюркер подчеркнул, что Анкара долгое время оказывает давление на администрацию Трампа по этому вопросу: «Если санкции CAATSA будут сняты, возвращение в программу F‑35 произойдет само собой. Однако я считаю, что Турция поднимет вопрос F‑35 как отдельную тему на саммите НАТО».

Напомним, что США исключили Турцию из программы F‑35 в 2019 году из‑за покупки российских систем ПВО С‑400. Вашингтон сообщает, что работает вместе с Анкарой над решением вопроса F‑35. Вице‑президент Джей Ди Вэнс в прошлом месяце заявил, что они обсуждали с Пентагоном продажу данных истребителей Турции.

Тургай Тюркер отмечает, что конкретный результат, которого Анкара ожидает от встречи двух лидеров, — это продажа двигателей F110 для KAAN. Он напомнил, что в июне Госдепартамент США обратился в Конгресс с запросом на продажу двигателей для KAAN, и сообщил, что ожидается контракт между Анкарой и Вашингтоном на сумму 700 миллионов долларов.

Тюркер отметил, что греческое лобби пытается препятствовать продаже двигателей, однако администрация Трампа преодолевает эти препятствия. Турецкий эксперт считает, что на совместной пресс‑конференции Эрдогана и Трампа ожидается конкретное заявление по двигателям KAAN. По мнению Тюркера, на встрече Эрдоган – Трамп также будут обсуждаться роль Турции в обеспечении безопасности Европы и война между Россией и Украиной.

«Трамп заявил, что США сократят свою роль в обеспечении безопасности Европы. В то же время американские официальные лица в последнее время подчеркивают развитие турецкой оборонной промышленности, намекая на то, что Турция может играть более важную роль в архитектуре европейской безопасности. С другой стороны, Стамбул с 2022 года выступил площадкой для нескольких инициатив по мирному урегулированию российско‑украинской войны. Думаю, что этот вопрос также будет в центре внимания на встрече Эрдоган – Трамп», — отметил эксперт.

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