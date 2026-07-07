Задержали «российских агентов»: готовили диверсии в Германии

Спецназ задержал двух мужчин на границе Сербии и Венгрии по запросу Германии. Задержание произошло в начале июня, пишет Bild со ссылкой на источники.

Немецкие спецслужбы считают, что они работали в интересах российских спецслужб и готовили подрыв на военном объекте в стране. По данным издания, силовики обнаружили взрывное устройство в их багаже. Гражданство задержанных не раскрывается. По информации издания, они должны были взорвать бомбы на нескольких предприятиях, где производится вооружение для Украины. Предварительно, они не были сотрудниками спецслужб. Россия завербовала их для совершения терактов за «относительно небольшое вознаграждение», считает немецкая разведка.

В апреле 2026 года в Берлине задержали гражданина Казахстана Сергея К. по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, как минимум с мая 2025 года он находился в контакте с российскими спецслужбами и передавал им информацию. Речь идет, в частности, о данных, связанных с военной помощью Германии Украине и состоянием немецкой оборонной промышленности. Особый интерес, как утверждается, представляли компании-производители дронов.