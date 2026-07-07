Кремль будет «с интересом» следить за саммитом НАТО

В Кремле будут «с интересом» отслеживать информацию, поступающую из Анкары, где открылся саммит стран НАТО.

«Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы конечно же будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет поступать из Анкары», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

По словам представителя Кремля, до сих пор высказывания и заявления из стран НАТО относительно России носили «конфронтационный характер»: «В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера».

Песков подчеркнул, что Москва будет исходить из того, какие решения и документы будут приняты по итогам саммита: «Ну, посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на тех двусторонних встречах, которые состоятся на полях».