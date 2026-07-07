Погода на завтра

8 июля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах возможны дожди, северо-западный ветер будет дуть с порывами. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 19-23, днем — 26-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-75%, днем — 60-65%.

В северных и западных районах Азербайджана ночью и утром ожидаются дожди, на некоторых территориях возможны ливни с грозами, град, ночью и утром в горных местностях - туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 20-24, днем — 30-34, в горах ночью — 11-16, днем — 18-23, местами может повыситься до 25-28 градусов выше нуля.