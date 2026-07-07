USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1954
Подписаться на уведомления
Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США…
Новость дня
Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США…

Погода на завтра

14:27 258

8 июля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах возможны дожди, северо-западный ветер будет дуть с порывами. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 19-23, днем — 26-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-75%, днем — 60-65%.

В северных и западных районах Азербайджана ночью и утром ожидаются дожди, на некоторых территориях возможны ливни с грозами, град, ночью и утром в горных местностях - туман, западный ветер временами будет усиливаться. 

Температура воздуха ночью 20-24, днем — 30-34, в горах ночью — 11-16, днем — 18-23, местами может повыситься до 25-28 градусов выше нуля.

СБУ подтвердила гибель подозреваемой в покушении на бизнесмена в Монако
СБУ подтвердила гибель подозреваемой в покушении на бизнесмена в Монако ФОТО; обновлено 14:47
14:47 2316
Чего Зеленский ждет от Анкары
Чего Зеленский ждет от Анкары обновлено 14:33
14:33 1049
Украинский рикошет
Украинский рикошет наша аналитика
12:07 2651
Греки наварились на российской нефти
Греки наварились на российской нефти
13:38 777
Решится ли Москва на войну с НАТО?
Решится ли Москва на войну с НАТО?
13:34 998
Европейцев призвали не злить Трампа
Европейцев призвали не злить Трампа
13:07 734
Дебют в Лиге чемпионов: «Сабах» принимает ТНС
Дебют в Лиге чемпионов: «Сабах» принимает ТНС
13:03 763
Трамп приедет ради Эрдогана?
Трамп приедет ради Эрдогана? CNN
13:56 1613
Буданов: «Ультиматумами с Украиной разговаривать не надо»
Буданов: «Ультиматумами с Украиной разговаривать не надо»
12:14 1551
Драка в матче между «Нефтчи» и сербским «Партизаном»
Драка в матче между «Нефтчи» и сербским «Партизаном» ВИДЕО
12:12 1972
Российских диверсантов задержали на границе
Российских диверсантов задержали на границе
12:12 2115

ЭТО ВАЖНО

СБУ подтвердила гибель подозреваемой в покушении на бизнесмена в Монако
СБУ подтвердила гибель подозреваемой в покушении на бизнесмена в Монако ФОТО; обновлено 14:47
14:47 2316
Чего Зеленский ждет от Анкары
Чего Зеленский ждет от Анкары обновлено 14:33
14:33 1049
Украинский рикошет
Украинский рикошет наша аналитика
12:07 2651
Греки наварились на российской нефти
Греки наварились на российской нефти
13:38 777
Решится ли Москва на войну с НАТО?
Решится ли Москва на войну с НАТО?
13:34 998
Европейцев призвали не злить Трампа
Европейцев призвали не злить Трампа
13:07 734
Дебют в Лиге чемпионов: «Сабах» принимает ТНС
Дебют в Лиге чемпионов: «Сабах» принимает ТНС
13:03 763
Трамп приедет ради Эрдогана?
Трамп приедет ради Эрдогана? CNN
13:56 1613
Буданов: «Ультиматумами с Украиной разговаривать не надо»
Буданов: «Ультиматумами с Украиной разговаривать не надо»
12:14 1551
Драка в матче между «Нефтчи» и сербским «Партизаном»
Драка в матче между «Нефтчи» и сербским «Партизаном» ВИДЕО
12:12 1972
Российских диверсантов задержали на границе
Российских диверсантов задержали на границе
12:12 2115
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться