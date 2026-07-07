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Кондратюк: Украина благодарна Азербайджану за поддержку детей

14:35 149

Украина признательна Азербайджану за программы реабилитации украинских детей. Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

«Мы искренне благодарны Азербайджану за поддержку украинских детей и возможность для них пожить хотя бы некоторое время под мирным небом», — написала она в соцсети Х.

Напомним, что в Баку прибыла новая группа из 30 украинских детей в рамках программы реабилитации, чтобы провести следующие две недели в Азербайджане.

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