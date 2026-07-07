В Молдове назначен врио премьер-министра

До назначения Осмокеску также занимал должность вице-премьера.

Согласно документу, Осмокеску приступит к исполнению обязанностей главы правительства с 8 июля и будет занимать этот пост до приведения к присяге нового состава кабинета министров.

Напомним, что 3 июля премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну объявил об отставке.