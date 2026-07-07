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В Молдове назначен врио премьер-министра

14:38 114

Президент Молдовы Майя Санду назначила министра экономического развития и цифровизации Евгения Осмокеску исполняющим обязанности премьер-министра страны. Соответствующий указ глава государства подписала сегодня, сообщают молдавские СМИ.

До назначения Осмокеску также занимал должность вице-премьера.

Согласно документу, Осмокеску приступит к исполнению обязанностей главы правительства с 8 июля и будет занимать этот пост до приведения к присяге нового состава кабинета министров.

Напомним, что 3 июля премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну объявил об отставке.

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