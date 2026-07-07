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Новая Конституция дала право Токаеву вновь баллотироваться в президенты

14:35 123

Конституционный суд Казахстана разъяснил, что назначение на пост президента после 1 июля 2026 года будет считаться первым, даже если человек ранее уже занимал его. Таким образом, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев сможет участвовать в следующих выборах, говорится в постановлении Конституционного суда республики о толковании конституционных норм.

«Лица, которые в соответствии с Конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года», — сказано в решении суда.

В Казахстане 1 июля вступила в ‌силу новая Конституция. Ключевые изменения — введение однопалатного парламента вместо двухпалатного, возвращение должности вице-президента. Согласно новой редакции Конституции республики, президент избирается сроком на семь лет, одно и то же лицо не может быть избрано на эту должность более одного раза.

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