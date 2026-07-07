Москва заявила о «решении русского вопроса»

Власти стран Балтии готовятся к «массовым депортациям русскоязычных жителей», заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. «Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос" и беспрецедентную, особенно для XXI века, проблему массового безгражданства на своих территориях», — сказал Лукьянцев.

Перед этим в МИД РФ заявили о намерении «обратиться в Международный суд ООН» из-за «систематического ущемления» прав этнических русских в Латвии, Литве и Эстонии. В ведомстве заявляли, что власти стран Балтии «запрещают» использование русского языка, «переписывают историю» и занимаются «карательной политикой репрессий и запугиваний». «Все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными. В этой связи нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло», — говорил представитель МИД.