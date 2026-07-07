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Йылмаз: Турция стремится «играть в высшей лиге» НАТО

15:24 339

Сегодня Турция занимает 11-е место среди стран-экспортеров оборонной продукции в мире. В ближайшем будущем мы (Турция- ред.) стремимся войти в первую десятку стран. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, выступая на Форуме оборонной промышленности, организованном в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.

«Если выражаться футбольной терминологией, Турция — это страна, которая стремится играть в высшей лиге», — добавил он.

Йылмаз отметил, что экспорт оборонной и авиационной продукции Турции за последний год превысил 11 миллиардов долларов, причем более половины этого экспорта было осуществлено в страны-союзники по НАТО и страны ЕС.

Вице-президент Турции также призвал снять все ограничения на двустороннем уровне между союзниками альянса.

Он подчеркнул, что Турция, вносящая значительный вклад в европейскую опору НАТО, должна иметь возможность участвовать во всех оборонных и security инициативах в Европе, особенно в ЕС.

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