Йылмаз: Турция стремится «играть в высшей лиге» НАТО

Сегодня Турция занимает 11-е место среди стран-экспортеров оборонной продукции в мире. В ближайшем будущем мы (Турция- ред.) стремимся войти в первую десятку стран. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, выступая на Форуме оборонной промышленности, организованном в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.

«Если выражаться футбольной терминологией, Турция — это страна, которая стремится играть в высшей лиге», — добавил он.

Йылмаз отметил, что экспорт оборонной и авиационной продукции Турции за последний год превысил 11 миллиардов долларов, причем более половины этого экспорта было осуществлено в страны-союзники по НАТО и страны ЕС.

Вице-президент Турции также призвал снять все ограничения на двустороннем уровне между союзниками альянса.

Он подчеркнул, что Турция, вносящая значительный вклад в европейскую опору НАТО, должна иметь возможность участвовать во всех оборонных и security инициативах в Европе, особенно в ЕС.