Ахмедов отмазывал от армии и теперь сядет на скамью подсудимых

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании поступившей информации о незаконных действиях Ахмедова Мурада Мамедгасан оглы, исполнявшего обязанности начальника Саатлинского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу. Об этом haqqın.az сообщили в Генпрокуратуре.

Предварительным следствием установлены обоснованные подозрения в том, что Мурад Ахмедов, работая на указанной должности в 2024-2025 годах, повторно получал от различных лиц денежные средства в разных размерах в качестве взятки за освобождение от повторного медицинского освидетельствования лиц, ранее освобожденных от очередного призыва на действительную военную службу по состоянию здоровья, а также в других целях.

На основании собранных доказательств Мураду Ахмедову было предъявлено обвинение по статье 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в его отношении были избраны меры пресечения в виде ареста (основная) и отстранения от должности (дополнительная). Уголовное дело направлено для рассмотрения по подсудности в Джалилабадский военный суд.