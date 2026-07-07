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GEROPHARM представил первый препарат на основе тирзепатида в Азербайджане

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15:45 464

Компания GEROPHARM представила в Азербайджане первый препарат на основе тирзепатида - Sejaro®, что стало важным этапом развития современных подходов к терапии ожирения и сахарного диабета 2 типа.

За последние несколько лет тирзепатид стал одной из наиболее обсуждаемых инноваций в мировой эндокринологии. Широкую известность молекула получила благодаря препарату Mounjaro®, представленному на международных рынках. Sejaro® представляет собой аналог оригинального препарата на основе действующего вещества тирзепатид и является первым зарегистрированным препаратом этого класса в Азербайджане. Особое внимание медицинского сообщества связано с воздействием препарата на висцеральную жировую ткань — наиболее опасный тип жира, который накапливается вокруг внутренних органов и повышает риск развития сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний.

В международных клинических исследованиях применение тирзепатида позволило добиться снижения массы тела до 22,5% в течение 72 недель у пациентов без сахарного диабета, а также уменьшения окружности талии в среднем на 14,6 см. Дополнительный интерес специалистов связан с двойным механизмом действия молекулы, позволяющим одновременно воздействовать на регуляцию аппетита, обмен веществ и уровень глюкозы в крови.

Появление первого препарата тирзепатида в Азербайджане особенно актуально с учетом распространенности ожирения в стране. По данным Всемирной организации здравоохранения, более четверти взрослого населения Азербайджана живут с ожирением, а более 62% взрослых имеют избыточную массу тела или ожирение. Ожирение является хроническим заболеванием и одним из основных факторов риска развития сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

«Sejaro®  – это прорыв в лечении ожирения. Мы уверены, что инновационный препарат поможет нашим пациентам вернуть здоровье и качество жизни, а также станет важным инструментом в борьбе с эпидемией этого серьезного заболевания» — отметил генеральный директор GEROPHARM Петр Родионов.

Sejaro® является рецептурным лекарственным препаратом. Решение о назначении терапии принимается исключительно медицинским специалистом в соответствии с утвержденными показаниями и индивидуальными особенностями пациента. 

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GEROPHARM — международный производитель биотехнологических препаратов в соответствии со стандартами GxP. Компания выпускает препараты, применяемые в таких областях медицины, как неврология, эндокринология, офтальмология, гинекология и урология. Продукция компании пользуется устойчивым спросом среди международного медицинского сообщества 14 стран мира.

В Азербайджанской Республике компания представлена с 2014 года в лице собственного представительства, обеспечивая развитие долгосрочного сотрудничества с медицинским сообществом и пациентами страны. Сегодня компания продолжает развивать направление терапии сахарного диабета и ожирения, расширяя доступ пациентов к современным биотехнологическим препаратам.

Для дополнительной информации,

Аделия Фархадова

Tel.: +994(10) 241 88 43

E-mail: [email protected]

www.geropharm.ru

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