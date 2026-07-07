GEROPHARM представил первый препарат на основе тирзепатида в Азербайджане

Компания GEROPHARM представила в Азербайджане первый препарат на основе тирзепатида - Sejaro®, что стало важным этапом развития современных подходов к терапии ожирения и сахарного диабета 2 типа.

За последние несколько лет тирзепатид стал одной из наиболее обсуждаемых инноваций в мировой эндокринологии. Широкую известность молекула получила благодаря препарату Mounjaro®, представленному на международных рынках. Sejaro® представляет собой аналог оригинального препарата на основе действующего вещества тирзепатид и является первым зарегистрированным препаратом этого класса в Азербайджане. Особое внимание медицинского сообщества связано с воздействием препарата на висцеральную жировую ткань — наиболее опасный тип жира, который накапливается вокруг внутренних органов и повышает риск развития сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний.

В международных клинических исследованиях применение тирзепатида позволило добиться снижения массы тела до 22,5% в течение 72 недель у пациентов без сахарного диабета, а также уменьшения окружности талии в среднем на 14,6 см. Дополнительный интерес специалистов связан с двойным механизмом действия молекулы, позволяющим одновременно воздействовать на регуляцию аппетита, обмен веществ и уровень глюкозы в крови.

Появление первого препарата тирзепатида в Азербайджане особенно актуально с учетом распространенности ожирения в стране. По данным Всемирной организации здравоохранения, более четверти взрослого населения Азербайджана живут с ожирением, а более 62% взрослых имеют избыточную массу тела или ожирение. Ожирение является хроническим заболеванием и одним из основных факторов риска развития сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых и других заболеваний.