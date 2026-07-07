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Макрон решил вернуть деньги дяди

16:03 671

Франция и Сирия начали процесс возврата Дамаску 51 млн евро ($58,29 млн), конфискованных у дяди бывшего сирийского президента Башара Асада - Рифаата аль-Асада. Об этом сообщает Al-Hadath.

Рифаат аль-Асад

Этот вопрос обсуждался в ходе переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в Дамаске.

Также сообщается о том, что Франция окажет техническую помощь Центральному банку Сирии.

82-летний Рифат Асад является младшим братом бывшего президента Сирии Хафеза аль-Асада. Его даже долгое время считали возможным преемником, пока в 1983 году он не предпринял попытку государственного переворота. После этого Рифат был выслан из Сирии и фактически отстранён от политической жизни в стране, хотя номинально сохранял ряд политических постов до 1998 года.

Несмотря на то, что до попытки переворота Рифат занимал должность вице-президента, во Франции его долгое время считали оппозиционером режиму своего брата Хафеза, а затем и его сына Башара. В 1986 году его наградили орденом Почетного легиона «за заслуги» перед Францией.

Долгое время Рифат Асад жил во Франции, где создал большую империю недвижимости. В сентябре 2013 года ассоциация Sherpa и французское отделение Transparency International, занимающиеся борьбой с коррупцией, подали в суд, требуя расследовать происхождение частного особняка и нескольких квартир в привилегированных кварталах Парижа, а также имения в 45 гектаров вблизи французской столицы.

Следствие длилось несколько лет, в ходе которого Рифату Асаду было предъявлено обвинение в отмывании денег в составе преступной группировки, в уклонении от уплаты налогов и в растрате государственного имущества между 1984 и 2016 годами.

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