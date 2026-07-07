Подозреваемого в двойном убийстве в России будут судить в Гяндже

В Российской Федерации завершено предварительное следствие по особо тяжким преступлениям, совершенным 14 лет назад. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Согласно информации, по фактам убийства Алеса Сулейманова и покушения на убийство Сахавата Гурбанова, совершенных 24 декабря 2012 года на территории Российской Федерации, в следственном отделе по городу Королёв Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области было возбуждено уголовное дело.

На основании доказательств, собранных в ходе следствия, 21 февраля 2013 года было принято решение о привлечении уроженца города Гянджа Исмаил-Наджата Эльгюна Назир оглу, 1987 года рождения, в качестве обвиняемого, и в связи с уклонением от следствия он был объявлен в розыск.

21 августа 2021 года было принято решение о направлении уголовного дела по подследственности в Азербайджанскую Республику. После поступления уголовного дела в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики оно было направлено в прокуратуру города Гянджа для продолжения предварительного следствия.

В ходе следствия, проводимого в прокуратуре города Гянджа, розыск Исмаил-Наджата Эльгюна Назир оглу был продолжен. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий он был задержан 7 февраля 2026 года. На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Гянджинского городского суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия, были установлены обоснованные подозрения в том, что Исмаил-Наджат Эльгюн Назир оглу на почве возникшего спора и с целью мести умышленно нанес Сахавату Гурбанову различные ранения колюще-режущим предметом перед автосервисом, где тот работал, с целью его убийства. Также установлены обоснованные подозрения в том, что обвиняемый из хулиганских побуждений умышленно убил Алеса Сулейманова, который вмешался в конфликт, защищая Сахавата Гурбанова.

На основании собранных доказательств Исмаил-Наджату Эльгюну Назир оглу было предъявлено новое обвинение по статьям 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений), 120.2.3 (умышленное убийство, совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего общественного долга), 29,120.2.10 (покушение на умышленное убийство, совершенное повторно) и 221.3 (хулиганство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, и дело направлено для рассмотрения по подсудности в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.