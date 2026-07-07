В Азербайджане проведут перепись населения

В Азербайджане с 1 по 31 октября 2029 года пройдет очередная перепись населения — первая после полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета страны, которая охватит всю ее территорию.

Перепись поможет получить подробные данные о населении по всей территории Азербайджана и оценить социально-демографическую ситуацию в стране.

Согласно указу, сведения будут собираться по состоянию на 1 октября 2029 года, а сама перепись продлится в течение месяца - с 1 по 31 октября.

Подготовка и проведение переписи, обработка итоговых данных, а также публикация и распространение результатов поручены Государственному комитету по статистике.

Кабинет министров должен в течение двух месяцев утвердить план мероприятий по переписи. Правительству также поручено принять меры для интеграции в базу данных Госкомстата необходимой информации, содержащейся в информационных ресурсах и системах соответствующих государственных органов. Эти сведения будут использованы для получения данных из административных источников.

Напомним, последняя перепись населения в Азербайджане проводилась в 2019 году.