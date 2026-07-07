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Генсек НАТО предупредил россиян

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал молодых россиян не вступать в ряды армии, участвующей в войне против Украины, заявив, что в противном случае они рискуют оказаться среди десятков тысяч солдат, которые гибнут на фронте ежемесячно. С таким заявлением Рютте выступил в Анкаре в преддверии саммита альянса, отвечая на вопрос корреспондента The Insider о том, что должно произойти, чтобы президент РФ Владимир Путин изменил свою позицию на переговорах.

Рютте заявил, что президент России Владимир Путин готов жертвовать собственными гражданами ради войны.

«Помните: вы можете стать одним из 30 тысяч человек в этом или следующем месяце, которые погибнут. Ваш президент, Владимир Путин, готов жертвовать вами. Так что хорошо подумайте, прежде чем вступать в армию», — отметил генсек НАТО.

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