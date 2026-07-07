Генсек НАТО предупредил россиян

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал молодых россиян не вступать в ряды армии, участвующей в войне против Украины, заявив, что в противном случае они рискуют оказаться среди десятков тысяч солдат, которые гибнут на фронте ежемесячно. С таким заявлением Рютте выступил в Анкаре в преддверии саммита альянса, отвечая на вопрос корреспондента The Insider о том, что должно произойти, чтобы президент РФ Владимир Путин изменил свою позицию на переговорах.