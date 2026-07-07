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Первые выпускники Buckswood School Azerbaijan поступили в университеты, входящие в ТОП-100 мира

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16:37 127

Азербайджанский кампус престижной британской школы, ведущей свою деятельность с 1933 года, успешно завершил первый учебный год, добившись международного признания.

Первая и единственная официальная британская школа в Азербайджане — Buckswood School Azerbaijan — завершила свой первый учебный год, добившись значительных успехов. Первые выпускники школы поступили в ведущие высшие учебные заведения мира, продемонстрировав высокие академические результаты на международном уровне.

Выпускники азербайджанского кампуса Buckswood School, основанной в Великобритании в 1933 году и на протяжении многих лет сохраняющей традиции международного образования, были напрямую зачислены на программы бакалавриата университетов, входящих в первую сотню рейтинга QS World University Rankings.

Учащиеся получили письма о зачислении от таких престижных высших учебных заведений, как University of Amsterdam, University of Birmingham, University of Southampton и University of Sheffield, продемонстрировав тем самым как свои личные академические достижения, так и успешные результаты образования, соответствующего международным стандартам, в Азербайджане.

По этому случаю директор головной Buckswood School в Великобритании совершил официальный визит в Азербайджан. В рамках визита он встретился с первыми выпускниками школы, поздравил их с достигнутыми успехами и лично вручил международные аттестаты и сертификаты.

В своем выступлении директор высоко оценил результаты, которых азербайджанский кампус добился за столь короткий срок, особо подчеркнув академическую подготовку, интеллектуальный потенциал и целеустремленность учащихся. По его словам, успехи, достигнутые уже в первый учебный год, еще раз подтверждают эффективность международной образовательной модели, применяемой школой.

Отметим, что Buckswood School Azerbaijan является первой и единственной официальной британской школой в Азербайджане, внедряющей образовательные традиции Великобритании. Наряду с предоставлением образования в соответствии с международными стандартами, школа реализует программы академической подготовки, ориентированные на поступление учащихся в ведущие университеты мира.

Поступление первых выпускников в престижные университеты рассматривается как один из важнейших показателей того, что деятельность школы уже за короткий срок принесла успешные результаты на международном уровне.

Официальный ютуб-канал Buckswood School Azerbaijan: https://www.youtube.com/@BuckswoodSchoolBaku

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