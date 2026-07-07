Первые выпускники Buckswood School Azerbaijan поступили в университеты, входящие в ТОП-100 мира

Азербайджанский кампус престижной британской школы, ведущей свою деятельность с 1933 года, успешно завершил первый учебный год, добившись международного признания.

Первая и единственная официальная британская школа в Азербайджане — Buckswood School Azerbaijan — завершила свой первый учебный год, добившись значительных успехов. Первые выпускники школы поступили в ведущие высшие учебные заведения мира, продемонстрировав высокие академические результаты на международном уровне.

Выпускники азербайджанского кампуса Buckswood School, основанной в Великобритании в 1933 году и на протяжении многих лет сохраняющей традиции международного образования, были напрямую зачислены на программы бакалавриата университетов, входящих в первую сотню рейтинга QS World University Rankings.

Учащиеся получили письма о зачислении от таких престижных высших учебных заведений, как University of Amsterdam, University of Birmingham, University of Southampton и University of Sheffield, продемонстрировав тем самым как свои личные академические достижения, так и успешные результаты образования, соответствующего международным стандартам, в Азербайджане.