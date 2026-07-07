Трамп и Зеленский встретятся в Анкаре

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского ожидается в турецкой Анкаре в среду во второй половине дня, сообщает американское издание Roll Call, которое публикует ежедневный график главы государства от Белого дома.

Согласно предварительному графику, президент США Трамп примет участие в двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре 8 июля в 14:30 по местному времени (15:30 по Баку).

Помимо ряда других встреч в рамках саммита НАТО, как сообщается, президент США также примет участие в пресс-конференции в 16:15 по местному времени (17:15 по Баку).

Пресс-конференция состоится в президентском комплексе Бестепе в Анкаре.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтра обсудит с президентом США Дональдом Трампом поставки ракет к системам Patriot.

«Завтра буду говорить с президентом Трампом на разные темы, в частности об этом. Также важно найти способ как можно быстрее получить больше ракет для систем Patriot. Это самое важное», — цитирует Зеленского «Новини.Live».

Президент Украины также добавил, что вопрос поставок средств противовоздушной обороны зависит не только от Соединенных Штатов, ведь соответствующими возможностями располагают и другие партнеры Украины.

В то же время Зеленский заявил, что Россия демонстрирует признаки ослабления на поле боя, однако этого недостаточно для завершения войны.

«Мы видим и чувствуем слабость России. Но этого недостаточно. Нам нужно давление и больше санкций против России», — подчеркнул Зеленский.