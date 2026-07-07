Перспективы нормализации отношений между Турцией и Арменией и открытия границы пока остаются неизменными. Хотя некоторые лица в Турции время от времени лоббируют открытие границы, не дожидаясь подписания окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, тем не менее официальная Анкара координирует этот процесс с Баку и в соответствии с интересами двух братских стран. Совершенно очевидно, что открытие границы с Турцией имеет жизненно важное значение для Армении, особенно сейчас, когда Россия все больше усиливает экономические санкции. Но, как показали результаты недавних парламентских выборов, часть армянского общества все еще живет в плену мифов и враждебности по отношению к Азербайджану и Турции. Сотрудники французского новостного и аналитического сайта Orient XXI, специализирующегося на темах, связанных с Ближним Востоком, подготовили репортаж из армянских деревень, расположенных у границы с Турцией. Из репортажа следует, что среди жителей этих населенных пунктов есть как сторонники открытия границы, так и противники. Среди последних есть даже те, кто утверждает, что в случае открытия границы «армяне превратятся в турок».

В репортаже отмечается, что победа партии «Гражданский договор» на парламентских выборах 7 июня должна позволить продолжить процесс нормализации между Арменией и Турцией. Но все не так однозначно. На армянской стороне границы мнения о возможном возобновлении работы пограничных переходов разделились. Автор репортажа отмечает, что в селе Ахурик, расположенном в нескольких километрах от Гюмри, границу по‑прежнему охраняют россияне, разместившиеся на военной базе с видом на город. Когда журналист и фоторепортер французского издания направлялись к границе в сопровождении местных жителей, их остановил патруль российских пограничников и проверил документы. В беседах некоторые местные жители рассказали, что они желают открытия границы. «С обеих сторон хорошие люди. Было время, когда мы вели дела с турками, был туристический бизнес. Надеюсь, он вернется», — сказал один из жителей. 16-летний Карен Ованнисян согласен с этим. Он никогда не видел границу открытой. «Это хорошо, торговля будет развиваться», — говорит он и признает, что не испытывает особой обеспокоенности по этому поводу. Французские репортеры также поговорили с двумя жителями деревни Анипемза, расположенной в нескольких километрах от турецкой границы. 27‑летний Генрих работает на карьере, 62‑летний Геворг потерял ногу и работать больше не может. Сходятся они в одном: не хотят, чтобы граница с Турцией была вновь открыта.