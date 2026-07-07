Граница закрыта, торговля в режиме ожидания. А армяне боятся «стать турками»

Перспективы нормализации отношений между Турцией и Арменией и открытия границы пока остаются неизменными. Хотя некоторые лица в Турции время от времени лоббируют открытие границы, не дожидаясь подписания окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, тем не менее официальная Анкара координирует этот процесс с Баку и в соответствии с интересами двух братских стран.
Совершенно очевидно, что открытие границы с Турцией имеет жизненно важное значение для Армении, особенно сейчас, когда Россия все больше усиливает экономические санкции. Но, как показали результаты недавних парламентских выборов, часть армянского общества все еще живет в плену мифов и враждебности по отношению к Азербайджану и Турции.
Сотрудники французского новостного и аналитического сайта Orient XXI, специализирующегося на темах, связанных с Ближним Востоком, подготовили репортаж из армянских деревень, расположенных у границы с Турцией. Из репортажа следует, что среди жителей этих населенных пунктов есть как сторонники открытия границы, так и противники. Среди последних есть даже те, кто утверждает, что в случае открытия границы «армяне превратятся в турок».
В репортаже отмечается, что победа партии «Гражданский договор» на парламентских выборах 7 июня должна позволить продолжить процесс нормализации между Арменией и Турцией. Но все не так однозначно. На армянской стороне границы мнения о возможном возобновлении работы пограничных переходов разделились. Автор репортажа отмечает, что в селе Ахурик, расположенном в нескольких километрах от Гюмри, границу по‑прежнему охраняют россияне, разместившиеся на военной базе с видом на город. Когда журналист и фоторепортер французского издания направлялись к границе в сопровождении местных жителей, их остановил патруль российских пограничников и проверил документы.
В беседах некоторые местные жители рассказали, что они желают открытия границы.
«С обеих сторон хорошие люди. Было время, когда мы вели дела с турками, был туристический бизнес. Надеюсь, он вернется», — сказал один из жителей.
16-летний Карен Ованнисян согласен с этим. Он никогда не видел границу открытой. «Это хорошо, торговля будет развиваться», — говорит он и признает, что не испытывает особой обеспокоенности по этому поводу.
Французские репортеры также поговорили с двумя жителями деревни Анипемза, расположенной в нескольких километрах от турецкой границы. 27‑летний Генрих работает на карьере, 62‑летний Геворг потерял ногу и работать больше не может. Сходятся они в одном: не хотят, чтобы граница с Турцией была вновь открыта.
«Дело не в том, что мы боимся, но мы усвоили уроки прошлого. Мы никак не можем жить с этими людьми», — объясняет Геворг, опираясь на костыли.
Его односельчанин добавляет: «Если будет восстановлено прямое сообщение между двумя странами, мы станем турками. Конечно, мы хотим мира, но достойного мира, хорошего мира. Мы просто не доверяем туркам».
Научный сотрудник Института прикладных политических исследований в Ереване Беньямин Погосян, комментируя нынешнее состояние процесса нормализации между Арменией и Турцией, сказал, что охарактеризовал бы ситуацию как «позитивное развитие», хотя прогресс весьма скромный и символический.
«Мы наблюдаем прогресс, но он невелик и легко обратим. В любой момент Турция может отказаться от всего, что она сделала за последние два года», — сказал Погосян.
Эксперт добавил, что Анкара стремится иметь как можно больше связей с Азербайджаном и Центральной Азией. Это экономическое развитие также отвечает интересам Армении, обеспечивая ей прямой канал к рынкам Европы, Азии и Ближнего Востока.
Авторы репортажа приходят к выводу, что антитурецкие настроения все еще распространены в армянском обществе, но тенденция постепенно меняется.
В январе 2022 года населению был задан вопрос: «Какая из этих стран представляет наибольшую политическую угрозу для Армении?» 90 процентов опрошенных ответили: «Турция». В мае 2026 года, по данным Международного республиканского института (IRI), такой ответ дали 58 процентов. При этом показатели по Азербайджану оставались достаточно «стабильными»: 77 процентов в 2022 году и 73 процентов в 2026 году, тогда как число тех, кто считает Россию наибольшей угрозой, выросло с 15 процентов в 2022 году до 32 процентов