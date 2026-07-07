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Зеленский благодарит Азербайджан

на саммите НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку. Об этом Зеленский заявил, выступая во вторник 7 июля на Форуме оборонной промышленности в Анкаре в рамках саммита НАТО.

«Хочу поблагодарить каждого лидера страны, каждую компанию, которая сотрудничает с Украиной в оборонном секторе. Европейский союз, Турция, страны НАТО, а также такие страны, как Азербайджан и страны Персидского залива являются нашими сильными партнерами, и я надеюсь, что наше сотрудничество обеспечит нашим странам надежную защиту от угроз», — сказал Зеленский.

25 апреля в Габале президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Владимир Зеленский обсудили развитие сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса. Отмечается, что стороны указали на наличие значительного потенциала для совместного производства как в оборонной промышленности, так и в целом в промышленном секторе. Кроме того, речь шла о возможном сотрудничестве в сфере разработки средств противодействия беспилотникам, а также обмене опытом в этой области.

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