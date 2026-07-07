Трамп: Война России и Украины может стать девятым конфликтом...

Президент США Дональд Трамп заявил, что война России и Украины может стать девятым конфликтом, который он завершит. Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Трамп выразил уверенность, что война скоро закончится. «Президент Турции постоянно помогал в этом вопросе. Я завершил восемь войн. Думаю, что решим и девятую», — сказал он.

Американский президент отметил, что провел хорошие переговоры с президентами России и Украины. «Оба хотят решения. Всю свою жизнь я занимался тем, чтобы достигать взаимопонимания и результатов. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время», — добавил Трамп.