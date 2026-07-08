Топливный бумеранг. Из экспортера — в бензинового туриста…

Еще недавно рынок нефтепродуктов рассматривался Россией как один из рычагов влияния на ряд постсоветских стран. От импорта российского бензина и дизтоплива сильно зависели государства, не имеющие достаточных собственных нефтеперерабатывающих мощностей – такие как Кыргызстан, Таджикистан и Армения.
Заметной была роль горючего из РФ и на рынке Грузии. Доля импорта нефтепродуктов из РФ выросла с 16,4% в 2021 году до 47% в 2022 году, в 2024 году составила 40%, в 2025 г. – 42,5%. В конце 2025 г. и начале 2026 г. некоторые эксперты, особенно из рядов прозападной оппозиции, говорили об угрозе тотального доминирования РФ на грузинском рынке нефтепродуктов – поскольку введенный в эксплуатацию в 2025 г. новый НПЗ в Кулеви изначально начал переработку преимущественно российской нефти. ЕС даже одно время планировал ввести санкции против нефтяного терминала в Кулеви из-за операций с нефтью из РФ, но впоследствии пересмотрел эти планы.
Последние реалии российско-украинской войны с массированными ударами украинских дронов по российским НПЗ привели к тому, что российское присутствие на рынках нефтепродуктов постсоветского пространства стало стремительно сокращаться. Еще в начале апреля 2026 г. из-за введенного властями РФ запрета на экспорт бензина практически прекратились его поставки в Грузию. На грузинском рынке произошло быстрое и безболезненное замещение российского горючего поставками из Турции, Болгарии и Азербайджана.
НПЗ в Кулеви в ближайшие месяцы намерен полностью отказаться от импорта российской нефти. «Начиная с августа-сентября этого года, компания начнет переработку сырой нефти исключительно нероссийского происхождения. Это откроет доступ к высокорентабельным рынкам для продукции, производимой компанией Black Sea Petroleum», — говорится в официальном заявлении компании-владельца НПЗ. Таким образом, рынок нефтепродуктов Грузии оказывается полностью независимым от РФ.
Введенный в апреле запрет на экспорт бензина из РФ пока не касался стран ЕАЭС, имеющих с Москвой межправительственные соглашения о поставках топлива. Но и здесь из-за усугубления топливного кризиса в РФ намечаются проблемы, в частности в Кыргызстане. Бишкек уже обратился к Азербайджану, Беларуси, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану с просьбой содействовать обеспечению стабильных поставок топлива на фоне риска возможного дефицита.
Проблема усугубляется тем, что топливный кризис и ажиотажный спрос на бензин в РФ начинают переходить границы страны. В близких к Казахстану регионах РФ обычным стал «бензиновый туризм», когда российские автомобили пересекают границу с целью заправиться на казахстанских АЗС. На некоторых приграничных АЗС даже образуются очереди из автомобилей с российскими номерами. Такой повышенный спрос на горючее в самом Казахстане не планировался, а рынки нефтепродуктов стран Центральной Азии взаимосвязаны. В итоге в том же Кыргызстане поставки горючего из РФ «заменить» поставками из территориально близкого Казахстана будет проблематично.
В регионе Центральной Азии в самое ближайшее время могут быть востребованы нефтепродукты, поставляемые из Азербайджана либо транзитом через Грузию и Азербайджан. Грузия может оказаться в уникальной ситуации – если раньше через ее территорию шли поставки как сырой нефти, так и нефтепродуктов с Востока на Запад, то военная ситуация между РФ и Украиной может развернуть поставки нефтепродуктов «в обратном направлении».
Первые признаки такой ситуации уже намечаются, правда, «на уровне топливных баков автомобилей и канистр». Если еще 2-3 месяца назад те, кто пересекал российско-грузинскую границу на КПП «Верхний Ларс», предпочитали заправлять автомобили горючим в РФ по причине более низких (на 30-35%) цен, то в последние дни ситуация коренным образом изменилась.
В большинстве регионов РФ резко обострились проблемы с горючим. Можно после пересечения российской границы проехать сотни километров по российским просторам и не найти бензина в свободной продаже на АЗС, либо найти его по цене «на уровне» грузинской или даже выше – в соцсетях такие сообщения активно распространяются. В итоге те, кто пересекает границу со стороны Грузии, уже предпочитают заправляться «по максимуму» на грузинских АЗС, а те, кто пересекает границу с российской стороны, подъезжают к ней с практически пустыми баками и после пересечения тоже пополняют их на грузинских АЗС. О массовом «бензиновом туризме», как в приграничных с Казахстаном регионах РФ, говорить пока рано – но тенденция очевидна. И заключается она в том, что на Военно-грузинской дороге через Верхний Ларс «бензиновый поток» между РФ и Грузией «разворачивается» в обратном направлении.