Топливный бумеранг. Из экспортера — в бензинового туриста…

Еще недавно рынок нефтепродуктов рассматривался Россией как один из рычагов влияния на ряд постсоветских стран. От импорта российского бензина и дизтоплива сильно зависели государства, не имеющие достаточных собственных нефтеперерабатывающих мощностей – такие как Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

Заметной была роль горючего из РФ и на рынке Грузии. Доля импорта нефтепродуктов из РФ выросла с 16,4% в 2021 году до 47% в 2022 году, в 2024 году составила 40%, в 2025 г. – 42,5%. В конце 2025 г. и начале 2026 г. некоторые эксперты, особенно из рядов прозападной оппозиции, говорили об угрозе тотального доминирования РФ на грузинском рынке нефтепродуктов – поскольку введенный в эксплуатацию в 2025 г. новый НПЗ в Кулеви изначально начал переработку преимущественно российской нефти. ЕС даже одно время планировал ввести санкции против нефтяного терминала в Кулеви из-за операций с нефтью из РФ, но впоследствии пересмотрел эти планы.

Последние реалии российско-украинской войны с массированными ударами украинских дронов по российским НПЗ привели к тому, что российское присутствие на рынках нефтепродуктов постсоветского пространства стало стремительно сокращаться. Еще в начале апреля 2026 г. из-за введенного властями РФ запрета на экспорт бензина практически прекратились его поставки в Грузию. На грузинском рынке произошло быстрое и безболезненное замещение российского горючего поставками из Турции, Болгарии и Азербайджана.

НПЗ в Кулеви в ближайшие месяцы намерен полностью отказаться от импорта российской нефти. «Начиная с августа-сентября этого года, компания начнет переработку сырой нефти исключительно нероссийского происхождения. Это откроет доступ к высокорентабельным рынкам для продукции, производимой компанией Black Sea Petroleum», — говорится в официальном заявлении компании-владельца НПЗ. Таким образом, рынок нефтепродуктов Грузии оказывается полностью независимым от РФ.

Введенный в апреле запрет на экспорт бензина из РФ пока не касался стран ЕАЭС, имеющих с Москвой межправительственные соглашения о поставках топлива. Но и здесь из-за усугубления топливного кризиса в РФ намечаются проблемы, в частности в Кыргызстане. Бишкек уже обратился к Азербайджану, Беларуси, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану с просьбой содействовать обеспечению стабильных поставок топлива на фоне риска возможного дефицита.