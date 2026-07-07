Трамп: Гренландию должны контролировать США

«Ее (Гренландию – ред.) должны контролировать США, а не Дания», — сказал он на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Трампа, Гренландия является «важной частью [мира] для США». «Вокруг нее китайские и российские корабли», - утверждал американский лидер.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что разногласия относительно принадлежности Гренландии ухудшают отношения между США и другими странами Североатлантического альянса.

«Это ухудшает мои отношения с НАТО», — сказал Трамп, говоря о намерениях Вашингтона установить контроль над этим островом. По словам американского лидера, «Гренландия не помогает Дании». «Дания не тратит деньги на то, чтобы по-настоящему помочь Гренландии», — добавил он.

Вашингтонская администрация 31 января сообщила о начале переговоров о дальнейшей принадлежности Гренландии и выразила надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для Европы. По версии американской стороны, довольно много уже удалось согласовать. Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения к США Гренландии, которая входит в состав Дании на правах автономной территории.

Комментируя ситуацию вокруг Гренландии, американский лидер подверг резкой критике противодействие Европы стремлению Соединенных Штатов получить суверенитет над этим островом.

Соединенные Штаты могли бы вывести вообще все свои войска из Европы, учитывая ее подходы к отношениям с Вашингтоном, заявил Трамп.

Комментируя ситуацию вокруг Гренландии, американский лидер подверг резкой критике противодействие Европы стремлению США получить суверенитет над этим островом. «И когда они (европейцы - прим. ТАСС) на это не пошли... И с учетом всех тех денег, которые мы тратим, чтобы помогать им с Россией... Мы вообще не обязаны тратить никакие деньги. Мы могли бы вывести всех своих солдат из Европы. Поскольку, как вы, наверное, заметили, Европа стала совсем другой, если сравнивать с тем, что было 20 лет назад», — подчеркнул глава администрации США.

«И ей (Европе – ред.) лучше бы быть поосторожнее. С иммиграцией и энергетикой. Если она не будет аккуратнее с этими двумя моментами, то Европы больше не будет», — убежден Трамп.