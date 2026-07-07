Приговор Ле Пен

Суд сократил срок запрета на занятие выборных должностей — с пяти лет, назначенных в прошлом году, до 45 месяцев, при этом в течение 30 месяцев эта мера действует условно. Таким образом, политик в действительности лишена права баллотироваться на срок 15 месяцев и формально могла бы участвовать в президентской кампании 2027 года.

Апелляционный суд Парижа вынес вердикт, который потенциально дает возможность главе фракции французской ультраправой партии «Национальное объединение» в парламенте Марин Ле Пен баллотироваться на пост президента Франции весной 2027 года, но при условии ношения электронного браслета. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил телеканал France24.

Срок лишения свободы сокращен с четырех до трех лет (два из них — условно). Оставшийся год она должна будет отбывать дома с электронным браслетом. Потенциально это может быть препятствием для участия в полноценной кампании. Сама Ле Пен говорила ранее, что не хочет баллотироваться, если ей утвердят наказание в виде необходимости ношения электронного браслета.

В марте 2025 года суд в Париже признал Ле Пен виновной в нецелевой трате средств Европарламента. Этот вердикт теперь подтвержден. Год назад суд постановил, что Ле Пен и еще восемь евродепутатов от партии «Национальное объединение» присвоили более 4 млн евро из фондов ЕС. В частности, с 2004 по 2016 год Ле Пен и ее соратники использовали средства Европарламента для заплат своим сотрудникам, которые на самом деле работали на «Национальное объединение».

Марин Ле Пен покинула здание суда, отказавшись от общения с журналистами. По словам ее защитников, она хочет обдумать ситуацию.

При этом Ле Пен не исключала возможности выдвижения 30-летнего лидера «Национального объединения» Жордана Барделлы в кандидаты в президенты.

Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в выборах в 2027 году из-за конституционных ограничений.