Сделка между Украиной и Эстонией

Украина и Эстония в кулуарах саммита НАТО в Анкаре подписали Drone Deal — соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий. Об этом сообщает ERR.

В ходе встречи в рамках саммита НАТО в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий. Михал назвал это большим шагом вперед в оборонном сотрудничестве между Эстонией и Украиной.

«Это укрепляет оборону Эстонии, создает новые возможности для нашей оборонной промышленности и поможет нам еще эффективнее поддерживать Украину. Украина — уже не просто получатель безопасности, она становится тем, кто обеспечивает безопасность Европы», — прокомментировал премьер Эстонии.

Содержание соглашения не обнародовано, однако в комментарии общественному вещателю Кристен Михал сообщил, что документ позволит эстонским компаниям запускать производство дронов на основе украинского опыта. Важнейшим элементом соглашения он назвал то, что Эстония получает доступ к уникальным знаниям и опыту, которые приобрела Украина за последнее время. Также соглашение предусматривает возможность для Эстонии закупать продукцию украинских компаний в будущем — например, ту, которая сейчас еще находится на этапе разработки. Есть также пункт о возможности совместного производства в Эстонии.