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Азербайджан вводит безвиз для граждан Сингапура

19:23 343

Азербайджан с 1 августа введет безвизовый режим для граждан Сингапура. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном.

«Этот шаг внесет важный вклад в расширение контактов между народами, развитие деловых связей и туризма, а также дальнейшее углубление двусторонних отношений», — говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, региональные и международные вопросы. Отмечена важность активизации политического диалога, взаимных визитов и расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, цифровой трансформации, инноваций, транспорта и образования, а также шагов, предпринимаемых в направлении развития двусторонней договорно-правовой базы.

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