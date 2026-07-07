У России рекорд экспорта нефти, но доходы упали

По данным агентства, рост экспорта происходит на фоне снижения мировых цен на нефть и увеличения объемов сырья, которое остается в море без конечного покупателя.

Средний объем морского экспорта российской нефти за последние четыре недели вырос до 4,22 млн баррелей в сутки, это максимальный показатель с 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров.

Как отмечает Bloomberg, в июне объемы экспорта примерно на 500 тыс. баррелей в сутки превышали фактические поставки покупателям. Из-за этого запасы российской нефти на танкерах вновь приблизились к уровням начала года. Часть грузов начала скапливаться у египетского терминала Мерса-эль-Хамра и в районе архипелага Риау к востоку от Сингапура.

Одновременно снижаются доходы от экспорта. За четыре недели средняя валовая стоимость российских поставок сократилась до $1,88 млрд в неделю, впервые с апреля опустившись ниже отметки $2 млрд. Рост объемов экспорта был нивелирован падением цен на основные российские экспортные сорта нефти, отмечает агентство. По данным Bloomberg, цена балтийской нефти Urals за четыре недели снизилась примерно на $8,6, до $59,83 за баррель, черноморской Urals — на $8,5, до $59,35, дальневосточного сорта ESPO — на $6,2, до $72,82 за баррель.

Агентство связывает снижение цен с восстановлением поставок нефти через Ормузский пролив после временного соглашения между США и Ираном, что ослабило опасения по поводу перебоев на мировом рынке и вернуло котировки к довоенным уровням. Несмотря на сокращение поставок в Индию, общий объем экспорта в азиатском направлении, включая грузы без указанного конечного пункта назначения, достиг нового максимума — 4,05 млн баррелей в сутки за четыре недели.