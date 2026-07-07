Миллиардера Царукяна арестовали

Суд общей юрисдикции Аванского и Нор-Норковского округов Еревана арестовал на два месяца лидера партии «Процветающая Армения» миллиардера Гагика Царукяна. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, сообщают армянские СМИ.

По версии Следственного комитета Армении, в 2022-2024 годах Гагик Царукян вместе с сообщниками организовал мошенническую схему по импорту товаров и топлива из Ирана. Согласно версии СК, было похищено около $21,7 млн. Полученные деньги легализовали.

Царукяна задержали 6 июля в Ереване. В тот же день прошли обыски в его доме и десятках принадлежащих ему компаний.