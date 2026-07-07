Главу азербайджанской диаспоры в Самаре лишили гражданства России

По данным издания, глава диаспоры на данный момент находится в Азербайджане. Уведомление об аннулировании российского гражданства было направлено ему в тот период, когда он уже был в республике. Российские официальные лица пока не комментировали это решение.

За последние месяцы аннулировано гражданство РФ у руководителей азербайджанских диаспор, действующих в ряде российских регионов, было принято решение об их выдворении из страны, напоминает агентство. Некоторое время назад сообщалось, что председатель Национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы Бахтияр Гасанов, российское гражданство которого было аннулировано в сентябре прошлого года, помещен в пункт временного содержания мигрантов для последующей депортации из страны.