Крупнейший в России Омский НПЗ остановился после атаки украинских дронов

По данным собеседников агентства, в результате удара загорелась и была повреждена установка первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-10), на которую приходится около 38% мощности завода. Еще одна установка, ЭЛОУ-АВТ-11, обеспечивающая 37% мощности, также остановлена из-за повреждений некоторых соединительных каналов. Она может возобновить работу в ближайшее время.

Омский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после удара украинского беспилотника, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Омский НПЗ со вторника прекратил продажу оптовых партий автомобильного бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Компания «Газпром нефть», которой принадлежит НПЗ, не ответила на запрос Reuters о комментарии. Официально о приостановке работы НПЗ не сообщалось.

Удар по Омскому НПЗ был нанесен днем 6 июля. Он находится в 2500 километрах от границы с Украиной. Российские власти признали атаку на завод и сообщили, что обошлось без пострадавших.

Омский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, его мощность составляет около 21 млн тонн в год.