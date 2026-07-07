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Матч 1/8 финала: Аргентина проигрывает Египту. Месси не забил пенальти

20:45 781

В эти минуты идет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Египта. Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта).

Первый мяч в ходе встречи забил защитник Египта Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Форвард Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти на 21-й минуте.

По итогам группового этапа сборная Египта набрала пять очков и заняла второе место в группе G. Национальная команда Аргентины заработала девять очков и расположилась на первой строчке в группе J. На стадии 1/16 финала сборная Аргентины прошла Кабо-Верде (3:2 д. вр.), Египет переиграл Австралию (1:1, 2:4 пен.).

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