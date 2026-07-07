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Лидер британских правых попал в переплет из-за подарка от миллиардера

20:55 396

Лидер британских националистов, глава правой партии Reform UK Найджел Фарадж объявил, что сложит с себя полномочия члена Палаты общин. Как сообщает Би-би-си, это связано со скандалом из-за подарка от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна.

В середине мая комитет по парламентским стандартам британской Палаты общин начал расследование в отношении Фараджа, который получил в подарок £5 млн ($6,8 млн) от Харборна, не сообщив об этом. Как отмечала The Guardian, деньги были получены незадолго до того, как Фарадж выставил свою кандидатуру на выборах, а потом прошел в парламент. Согласно действующим правилам, все подарки и пожертвования, полученные в течение 12 месяцев перед началом работы в парламенте, нужно декларировать, если их можно рассматривать как направленные на политические цели.

Фарадж заявил, что намерен участвовать в досрочных выборах, которые должны быть теперь проведены на его участке. Британские политологи отмечают, что в случае победы Reform UK на национальных выборах Найджел Фарадж может претендовать на пост премьер-министра. Объявление о выходе из состава парламента может говорить о том, что Фарадж хочет избежать принудительного лишения мандата из-за расследования и сохранить шансы на участие в борьбе за пост премьер-министра, вернувшись в Палату общин с новым мандатом избирателей.

Reform UK, которую возглавляет Фарадж, одержала победу на местных выборах в Великобритании в мае 2026 года, получив 1453 места в органах самоуправления Англии. В июне 2026-го Фарадж призвал провести досрочные парламентские выборы после объявления премьер-министра Кира Стармера о намерении покинуть свой пост.

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