Лидер британских правых попал в переплет из-за подарка от миллиардера

Лидер британских националистов, глава правой партии Reform UK Найджел Фарадж объявил, что сложит с себя полномочия члена Палаты общин. Как сообщает Би-би-си, это связано со скандалом из-за подарка от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна.

В середине мая комитет по парламентским стандартам британской Палаты общин начал расследование в отношении Фараджа, который получил в подарок £5 млн ($6,8 млн) от Харборна, не сообщив об этом. Как отмечала The Guardian, деньги были получены незадолго до того, как Фарадж выставил свою кандидатуру на выборах, а потом прошел в парламент. Согласно действующим правилам, все подарки и пожертвования, полученные в течение 12 месяцев перед началом работы в парламенте, нужно декларировать, если их можно рассматривать как направленные на политические цели.