Эмиль Джавадлы победил в финале Петросяна и стал чемпионом Европы

Сегодня в трех финалах должны принять участие азербайджанские борцы греко-римского стиля. Финал в весе до 55 кг уже состоялся. Эмиль Джавадлы одержал досрочную победу над армянином Эдгаром Петросяном и завоевал золотую медаль.

В весе до 77 кг Джавидан Немятов в финале встретится с еще одним армянским борцом Самвелом Тертеряном. А в категории до 87 кг Орхан Гаджиев оспорит золото в схватке с россиянином Михаилом Шкариным.

Помимо этого, Мусейи Гусейн (130 кг) поборется за бронзу.