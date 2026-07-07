USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1954
Подписаться на уведомления
Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США…
Новость дня
Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США…

Эмиль Джавадлы победил в финале Петросяна и стал чемпионом Европы

Отдел спорта
21:04 610

В Скопье проходит чемпионат Европы по борьбе среди 20-летних спортсменов.

Сегодня в трех финалах должны принять участие азербайджанские борцы греко-римского стиля. Финал в весе до 55 кг уже состоялся. Эмиль Джавадлы одержал досрочную победу над армянином Эдгаром Петросяном и завоевал золотую медаль.

В весе до 77 кг Джавидан Немятов в финале встретится с еще одним армянским борцом Самвелом Тертеряном. А в категории до 87 кг Орхан Гаджиев оспорит золото в схватке с россиянином Михаилом Шкариным.

Помимо этого, Мусейи Гусейн (130 кг) поборется за бронзу.

«Эта резня должна прекратиться»: Трамп не хочет видеть фото с войны в Украине
«Эта резня должна прекратиться»: Трамп не хочет видеть фото с войны в Украине
21:56 117
«Сабах» уверенно обыграл ТНС в дебютном матче в Лиге чемпионов
«Сабах» уверенно обыграл ТНС в дебютном матче в Лиге чемпионов обновлено 21:54
21:54 2250
Эмиль Джавадлы победил в финале Петросяна и стал чемпионом Европы
Эмиль Джавадлы победил в финале Петросяна и стал чемпионом Европы
21:04 611
Крупнейший в России Омский НПЗ остановился после атаки украинских дронов
Крупнейший в России Омский НПЗ остановился после атаки украинских дронов
20:34 1006
Главу азербайджанской диаспоры в Самаре лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Самаре лишили гражданства России
20:23 1327
Миллиардера Царукяна арестовали
Миллиардера Царукяна арестовали
20:12 1155
Теракты не помешали: 16 соглашений между Сирией и Францией
Теракты не помешали: 16 соглашений между Сирией и Францией видео; обновлено 19:38
19:38 4863
В Ормузе неспокойно: Катар обвиняет Иран. Тегеран пока молчит
В Ормузе неспокойно: Катар обвиняет Иран. Тегеран пока молчит обновлено 19:08
19:08 3589
Граница закрыта, торговля в режиме ожидания. А армяне боятся «стать турками»
Граница закрыта, торговля в режиме ожидания. А армяне боятся «стать турками» Репортаж с армяно-турецкого рубежа
17:34 2936
У нефти подъем
У нефти подъем обновлено 18:35
18:35 2170
Зеленский благодарит Азербайджан
Зеленский благодарит Азербайджан на саммите НАТО
17:41 3138

ЭТО ВАЖНО

«Эта резня должна прекратиться»: Трамп не хочет видеть фото с войны в Украине
«Эта резня должна прекратиться»: Трамп не хочет видеть фото с войны в Украине
21:56 117
«Сабах» уверенно обыграл ТНС в дебютном матче в Лиге чемпионов
«Сабах» уверенно обыграл ТНС в дебютном матче в Лиге чемпионов обновлено 21:54
21:54 2250
Эмиль Джавадлы победил в финале Петросяна и стал чемпионом Европы
Эмиль Джавадлы победил в финале Петросяна и стал чемпионом Европы
21:04 611
Крупнейший в России Омский НПЗ остановился после атаки украинских дронов
Крупнейший в России Омский НПЗ остановился после атаки украинских дронов
20:34 1006
Главу азербайджанской диаспоры в Самаре лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Самаре лишили гражданства России
20:23 1327
Миллиардера Царукяна арестовали
Миллиардера Царукяна арестовали
20:12 1155
Теракты не помешали: 16 соглашений между Сирией и Францией
Теракты не помешали: 16 соглашений между Сирией и Францией видео; обновлено 19:38
19:38 4863
В Ормузе неспокойно: Катар обвиняет Иран. Тегеран пока молчит
В Ормузе неспокойно: Катар обвиняет Иран. Тегеран пока молчит обновлено 19:08
19:08 3589
Граница закрыта, торговля в режиме ожидания. А армяне боятся «стать турками»
Граница закрыта, торговля в режиме ожидания. А армяне боятся «стать турками» Репортаж с армяно-турецкого рубежа
17:34 2936
У нефти подъем
У нефти подъем обновлено 18:35
18:35 2170
Зеленский благодарит Азербайджан
Зеленский благодарит Азербайджан на саммите НАТО
17:41 3138
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться