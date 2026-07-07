Бывших офицеров разведки подозревают в шпионаже на Россию

По версии следствия, они действовали по заданию предполагаемого сотрудника российской разведки, пользовавшегося дипломатическим иммунитетом в Италии. Бывшим разведчикам предъявлены обвинения в шпионаже, незаконном доступе к компьютерным системам и преступлениях против госбезопасности.

В Италии арестовали двух бывших сотрудников службы внутренней разведки AISI — Гавино Рауля Пираса и Винченцо Ди Паскуале, которых подозревают в передаче секретной информации российским спецслужбам за деньги, сообщает Corriere della Sera.

Пирас ушел в отставку более десяти лет назад. Он получил образование в области политологии и международных отношений, проходил подготовку в школе НАТО в немецком Обераммергау и участвовал в международных учениях альянса Unified Blade. Во время службы занимался разведкой и контрразведкой.

Corriere della Sera отмечает, что расследование началось в 2025 году после того, как AISI выявила признаки вербовки бывшего сотрудника итальянской разведки российскими спецслужбами. По версии контрразведки, его привлекли к сбору секретной информации, связанной с оборонной промышленностью Италии.

Следствие считает, что Пирас получал интересовавшую российскую сторону информацию через сеть источников. Среди них были четыре действующих военнослужащих киберподразделений Министерства обороны Италии. По делу проходят еще пять человек: их подозревают в добывании сведений, касающихся безопасности государства, политическом и военном шпионаже, разглашении гостайны.

Это не первый подобный инцидент в Италии. В 2024 году суд присяжных в Риме приговорил офицера ВМС Италии Вальтера Биота к 20 годам заключения за шпионаж в пользу России.

Ранее во вторник стало известно, что на сербско-венгерской границе были задержаны два человека, которых немецкие власти подозревают в подготовке диверсии на территории Германии в интересах российской разведки. По данным Bild, у задержанных изъяли взрывное устройство, а предполагаемой целью мог стать объект оборонной промышленности, связанный с поставками вооружений Украине.