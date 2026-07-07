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От Канады новый пакет помощи для Украины на 900 миллионов

21:31 195

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита НАТО в Анкаре и поблагодарил за новый пакет поддержки на 900 миллионов долларов, информирует Би-би-си. 

«Очень благодарен Канаде за новый пакет поддержки — очень мощный пакет на сумму 900 млн долларов. Прежде всего, мы заботимся о том, чтобы было больше средств ПВО. Защита жизни — это главное, а российские удары баллистическими и другими ракетами, а также дронами — это террор, с которым нужно бороться совместно с партнерами. Благодарен Канаде и тебе, Марк, лично за понимание этого», — написал Зеленский в соцсетях.

По словам украинского лидера, также между странами готовится соглашение в формате Drone Deal.

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