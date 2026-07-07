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«Эта резня должна прекратиться»: Трамп не хочет видеть фото с войны в Украине

21:56 123

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что ему тяжело смотреть на фотографии с боевых действий в Украине, которые ему показывают сотрудники администрации. Заявление Трампа прозвучало во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет «Украинская правда».

«30 тысяч человек в месяц — они мертвы. Они покидают родителей в Украине, России, и через неделю они мертвы. Это безумие. Нас это не касается, это далеко, но это касается Европы. Между нами океан. Я просто не могу вынести того, что происходит. Я видел фото с фронта... Это война дронов, это война беспилотников. Это совершенно новая технология... Но мне хочется сказать: «Не присылайте мне их (фото)». Пит (Хегсет, министр обороны) присылает их мне, и я говорю: «Пит, знаешь, это не помогает». Никогда не видел ничего подобного, это резня, и она должна прекратиться», — сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер заявил, что и украинский президент Владимир Зеленский, и российский лидер Владимир Путин стремятся заключить соглашение. Также он рассказал, что у него были очень хорошие беседы и с Зеленским, и с Путиным.

На 8 июля запланирована встреча Трампа и Зеленского на полях саммита НАТО.

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