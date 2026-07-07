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Решение МОК по России. Украина протестует

22:20 990

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, а также временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР), сообщается на сайте организации.

Ограничения в отношении ОКР действовали с октября 2023 года. Их ввели в связи с тем, что РФ включила в состав организации «олимпийские советы» «ДНР» и «ЛНР», а также аннексированных Запорожской и Херсонской областей.

Решение в отношении ОКР приняли «после тщательного анализа», который провела комиссия МОК по правовым вопросам. При этом учитывалось, что в состав ОКР больше не входят спортивные «организации», расположенные на территориях, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

ОКР подтвердил, что не работает и не будет работать на аннексированных территориях, говорится в публикации. На какой срок сняли ограничения с ОКР, не уточняется.

Кроме того, МОК отменил все рекомендации по допуску российских спортсменов только в нейтральном статусе и «меры защиты» в их отношении. Все российские спортсмены, возвращающиеся к международным соревнованиям, должны соответствовать действующим антидопинговым требованиям, подчеркнула организация.

В МОК отметили, что пока не приняли решения по поводу использования российского флага, гимна, национальных цветов и иной символики на Олимпийских играх. При этом в организации добавили, что не будут проводить свои мероприятия в России и приглашать российских чиновников на мероприятия под своей эгидой.

В МОК подчеркнули, что продолжают поддерживать Украину. «Мы не оправдываем никакие войны, включая эту. Мы продолжим поддерживать Украину так же, как делаем это с самого начала конфликта. Но я не считаю, что спортсмены должны расплачиваться за это, — заявила президент Кирсти Ковентри на пресс-конференции. — Мы не хотим возлагать на спортсменов ответственность за действия их правительства».

Национальный олимпийский комитет Украины заявил, что категорически не согласен с решением Международного олимпийского комитета. «Считаем это решение преждевременным, необоснованным и принятым без учета объективных обстоятельств, которые остаются неизменными: Российская Федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, грубо нарушая международное право и фундаментальные принципы мира и безопасности», — говорится в заявлении Национального олимпийского комитета Украины.

«Ежедневно украинские города подвергаются массированным ракетным и дроновым атакам, гибнут мирные граждане, разрушаются жилые дома, больницы, учебные заведения и объекты спортивной инфраструктуры. В результате российской агрессии уничтожены или повреждены сотни спортивных сооружений, а с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла более 600 спортсменов, тренеров и представителей спортивного сообщества. В таких условиях любые решения, которые фактически открывают путь к полноценному возвращению России в международное олимпийское движение, противоречат не только принципам справедливости, но и фундаментальным ценностям олимпизма, основанным на уважении человеческого достоинства, мира и международного права», — сказали в НОК Украины.

Украинская сторона призвала МОК пересмотреть принятое решение.

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