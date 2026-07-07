Дамбраускас о победе «Сабаха» и скандале на ЧМ: «В Азербайджане президент Алиев, а не Трамп. В Азербайджане уважают правила»

«Поздравляю мою команду, наших болельщиков и весь Азербайджан с нашей первой победой в Лиге чемпионов, — говорит литовский специалист. — Мы играли со сложным соперником. Знали, что будет тяжело. Я говорил, что эта команда хорошо обороняется. Говорил игрокам, что нужно быть терпеливыми, действовать с мячом быстро.

Мы выиграли, но это еще ничего не значит. Нас ждет сложный выезд. Жаль, что потеряли Сольвета, получившего красную карточку. Должны быть внимательными в гостевой игре. Соперник проигрывает два мяча и пойдет вперед. Они не будут играть так, как сегодня. Будут пустоты, которые мы постараемся использовать.

Что мы изменили после первого тайма? В перерыве мы ничего не меняли. В первом тайме мы сыграли хорошо, имели моменты, но не использовали. Хотели использовать свободные зоны, знали, что соперник всю игру так обороняться на сможет. С первой до последней минуты мы доминировали на поле и заслуженно победили.

2:0 — неплохой счет для первой игры в еврокубках. Конечно, я хотел бы, чтобы мы выиграли более крупно. Верю, что в гостях мы забьем больше, потому что соперник будет рисковать.

С командами, которые так плотно обороняются, бывает сложно. Нужно много прессинговать, много владеть мячом. Соперник ментально устает от этого. Мы знали, что, если так продолжим, то рано или поздно забьем. Проанализируем первую игру и поедем в Великобританию.

Отсутствие Сольвета в ответной игре? Он уже пропускал некоторые игры. Сольвет крайне важный для нас игрок. Будет очень сложно без него, но постараемся справиться. Есть два игрока, которые могут его заменить».

Далее Дамбраускасу был задан ироничный вопрос, связанный с нашумевшим скандалом на чемпионате мира вокруг изменения дисквалификации американского футболиста Балогуна после звонка Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино.

«Будет ли звонок в УЕФА, чтобы Стив Сольвет смог сыграть в ответном матче?» — спросил журналист у Дамбраускаса.

«Хороший вопрос, — ответил литовец. — Единственная проблема, что в Азербайджане президент Ильхам Алиев, а не Дональд Трамп. В Азербайджане уважают правила и не вмешиваются в такие дела. Считаю, что каждый лидер должен заниматься своим делом».