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Четыре страны закажут для Украины ракеты Patriot

22:57 510

Норвегия совместно с Данией, Германией и Канадой закажет для Украины зенитные ракеты Patriot на заводе в США, сообщило правительство Норвегии.

«Заказ планируется осуществить через программу НАТО по координации финансирования и пожертвования передового американского военного оборудования Украине PURL, которая включает и противовоздушную оборону», — говорится в сообщении.

Кроме того, сказали в правительстве, «поскольку сроки поставки некоторых из этих ракет длительные, Норвегия также планирует для быстрого пожертвования Украине закупать Patriot у стран, у которых они уже есть».

Правительство сообщило, что Норвегия выделяет 3 миллиарда норвежских крон ($306,3 млн) на противовоздушную оборону Украины. В сообщении также говорится, что на саммите НАТО в Анкаре Украина пригласила европейских партнеров разработать собственную систему борьбы с баллистическими ракетами.

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