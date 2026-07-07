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«Исторический день»: главные госСМИ Венгрии приостановили работу

23:29 123

Главный новостной портал и официальный сайт венгерского государственного вещателя MTVA решением нового руководства страны приостановили вещание, пишет Bloomberg.

На сайте вещателя появилось сообщение, в котором MTVA извиняется за свою редакционную политику при Орбане. «Общественное СМИ не должно лгать. Просим прощения за то, что долгие годы все же делали это! Общественное СМИ сейчас преобразуется, чтобы в будущем стать независимым и заслуживающим доверия. Информационная служба временно приостановлена. Оставайтесь с нами!» — говорится на сайте вещателя.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал приостановку работы вещателя «историческим днем».

Мадьяра избрали на пост премьер-министра страны 9 мая. Орбан занимал пост премьера с 1998 по 2002 год и с 2010-го по 2026-й. Мадьяр неоднократно критиковал правительство Орбана и обвинял уходящее правительство в растрате бюджета.

После решений Мадьяра бывший венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что правящая партия ведет агрессивную политику и прибегает «к угрозам и запугиванию».

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