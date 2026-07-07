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После атак Ирана в Ормузе: США снова запретили сделки с иранской нефтью

7 июля 2026, 23:47 761

Министерство финансов США объявило о прекращении действия лицензии, разрешавшей проводить доставку, продажу и другие операции с нефтью и нефтепродуктами из Ирана.

В сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) уточняется, что решение, касающееся лицензии, выданной 21 июня, вступает в силу 7 июля. Изначально документ должен был действовать до 21 августа.

Кроме того, Минфин опубликовал новую лицензию, которая разрешает до 17 июля завершить ранее заключенные соглашения, касающиеся иранской нефти.

Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта. 7 июля в Ормузском проливе были атакованы два танкера — Катара и Саудовской Аравии. Обе страны возложили ответственность за нападение на Иран. «Действия Ирана в проливе совершенно неприемлемы для США и повлекут за собой последствия», — сказал AFP американский источник.

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