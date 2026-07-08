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Украина направила Путину предложение о завершении войны

заявили в МИД
00:38 833

Предложение Украины президенту РФ Владимиру Путину по завершению войны является «реалистичным и осуществимым», заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, которые приводят украинские СМИ, прекращение боевых действий отвечает интересам не только Украины, но и самого российского руководства, так как дает шанс «избежать дальнейшей эскалации и внутреннего кризиса».

«Украинское предложение для Путина о завершении войны является реалистичным и осуществимым. Это шанс для его режима избежать коллапса», — сказал Сибига.

По словам главы МИД Украины, президент РФ должен признать очевидное: достичь своих целей военным путем в войне против Украины Россия не сможет.

Также министр иностранных дел назвал четыре ключевых элемента устойчивого мира для Украины: юридически обязательные двусторонние гарантии безопасности со стороны США; военное присутствие международных партнеров на территории Украины (boots on the ground) при американской поддержке; полноправное членство Украины в ЕС как элемент гарантий безопасности; дальнейшее укрепление Вооруженных сил Украины и выделение долгосрочного пакета военной помощи для гарантированного сдерживания новой потенциальной российской агрессии.

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