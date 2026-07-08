Макрон попал в неловкую ситуацию в Анкаре

На саммите НАТО в Анкаре супруга турецкого президента Эмине Эрдоган пресекла попытку французского лидера Эммануэля Макрона поцеловать ей руку, сообщает Yeni Şafak.

На опубликованных кадрах видно, как Макрон тянется к руке жены Эрдогана. Та в ответ перехватила запястье французского лидера и не позволила ему завершить жест. При этом Эрдоган и Бриджит Макрон обменялись рукопожатиями, после чего лидеры стран и первые леди встали в ряд для общего фото.

Анкара 7–8 июля принимает саммит НАТО. В нем принимают участие главы государств и правительств членов блока, а также стран-партнеров.