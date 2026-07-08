США нанесли удары по Ирану

Соединенные Штаты приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану в ответ на атаки исламской республики на три судна в Ормузском проливе. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Силы Центрального командования начали наносить серию мощных ударов по Ирану, — говорится в публикации командования в X. — Удары США наносятся в ответ на иранские удары по трем коммерческим судам, которые проходили через Ормузский пролив».

В Центральном командовании ВС США заявили, что действия Ирана против гражданского судоходства в международных водах были «неоправданными, опасными» и являются «явным нарушением режима прекращения огня». Пока не ясно, что именно США атаковали.

Агентство Mehr передает, что в ночь на среду в округе Сирик на юге Ирана прогремело несколько взрывов. IRIB сообщает о нескольких взрывах в районах острова Кешм и порта Бендер-Аббас.

Вчера власти Катара и Саудовской Аравии обвинили Иран ударах на танкеры Al Rekayyat и Wadiyan. По информации Reuters, ночью 7 июля по катарскому судну ударили беспилотники, оно было повреждено.