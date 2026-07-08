В Киеве гремят мощные взрывы

В ночь на 6 июля Киев подвергся массированной атаке, жертвами которой стали 19 человек. Еще девять человек, по данным властей, погибли в Киевской области. Воздушные силы ВСУ сообщали, что при атаке на Киев в понедельник не удалось сбить ни одной из баллистических ракет. Атака на столицу Украины привела к частичному разрушению многоэтажных домов в Подольском и Дарницком районах Киева. Российские военные утверждали, что удары наносились по военным предприятиям.

«В Деснянском районе в результате попадания ракеты горят складские помещения. В Святошинском районе — возгорание в нежилом здании», — написал в телеграме Кличко.

* * * 01:50

В ночь на 8 июля в Киеве прогремела серия мощных взрывов. По сообщению украинских СМИ, жители Киева слышали взрывы, после чего Воздушные силы объявили тревогу.

Кроме того, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что Россия атакует украинскую столицу баллистическими ракетами. По состоянию на 00:39 (01:39 по Баку) воздушная тревога распространилась и на другие регионы Украины.