Почему заплакал Месси?

Легендарный Лионель Месси объяснил, почему заплакал после встречи 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта, в котором его команда проигрывала со счетом 0:2, но смогла вырвать победу - 3:2. Месси не реализовал пенальти в первом тайме, но во втором отдал голевую передачу и сам забил.

«Это была радость, облегчение, потому что мы хотели продолжать борьбу. Это из-за всего, что произошло в матче, из-за всей работы, которую нам пришлось проделать. Я был очень зол, потому что промахнулся с пенальти. Нелегко играть, уступая в счете 0:2», - приводит слова Месси Marca.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.